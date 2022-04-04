اليوم 14:54
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
«النقد الدولي» يقترب من خطة لتعافي الاقتصاد اللبناني
«النقد الدولي» يقترب من خطة لتعافي الاقتصاد اللبناني
5 ابريل 2022 01:27

بيروت (وكالات) 

قطع وفد صندوق النقد الدولي شوطاً بعيداً على طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي في لبنان، حسبما أفادت مصادر مطلعة أمس.
وعقد الوفد، الذي يزور لبنان، اجتماعاً مع الهيئات الاقتصادية، في إطار المشاورات التي يجربها مع عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت مع الجهات الرسمية، سعياً للتوصل إلى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مقتصراً على تصريف الأعمال.
وقالت أوساط اقتصادية مواكِبة لاجتماعات وفد صندوق النقد، أمس، إنّ على لبنان أن يحقق خمسة أمور حيوية، حتى ينال الموافقة التي من شأنها أن تمهّد لمدّه بالأموال، وهي إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ووضع خطة التعافي الاقتصادي، وإقرار مشروع الموازنة العامة، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ولفتت إلى أنّ المساعدات المالية من الصندوق ستأتي، إذا حصل الاتفاق النهائي، على مراحل عدة وليس مرة واحدة، بحيث أنّ كل دفعة ستكون مرتبطة بتحقيق جزء من الإصلاحات المتفق عليها.
وأشارت إلى أنّ الوفد قطع شوطاً بعيداً على طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، من دون التوصل إلى صيغة نهائية بعد.

صندوق النقد الدولي
لبنان
الاقتصاد اللبناني
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
حظر استخدام الأكياس البلاستكية في أبوظبي
اليوم 14:50
مستودع للطحين في العراق
الاقتصادي
العراق: فتح استيراد جميع المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
اليوم 14:46
منشأة للغاز في العراق
الاقتصادي
«سي.إيه.إم.سي» الصيني يوقع عقداً بشأن مشروع للغاز بالعراق
اليوم 14:45
أحد مقار شركة إنتل
الاقتصادي
«إنتل» تعلق عملياتها التجارية في روسيا
اليوم 14:40
أرشيفية
دنيا
«قصر الإمارات».. وجهتكم في رمضان
اليوم 14:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©