واشنطن: ندعم الوحدة اليمنية وإحلال السلام

عدن (وكالات)

جدد المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينج، دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وإنهاء الحرب وإحلال السلام، مشيراً إلى أن الرئيس بايدن وضع الملف اليمن على رأس أولوياته. ورحب ليندركينج بالمشاورات اليمنية-اليمنية، التي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي، وإعلان الأمم المتحدة للهدنة الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أمس، المبعوث الأميركي، والقائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن كاثي ويستلي، حيث ناقشوا مجمل الأوضاع على الساحة الوطنية، ومستجدات العملية السياسية والجهود الرامية لإحلال السلام، والدعوة الخليجية لعقد مشاورات يمنية-يمنية.