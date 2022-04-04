«مجلس التعاون»: حرص خليجي على دعم استقرار اليمن

الرياض (وكالات)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية المشاورات اليمنية - اليمنية، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دعم ومساندة اليمن والشعب اليمني الشقيق لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار.

وجدد دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني، في ظل الشرعية الدستورية، من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وكذلك تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمقر أمانة المجلس، أمس، لدولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره أعضاء حكومة الكفاءات المشاركين في المشاورات اليمنية - اليمنية، استعراض جهود ومبادرات دول المجلس الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، على ضوء المشاورات التي تستضيفها الأمانة العامة خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022.

واستعرضت خلال الاجتماع الجهود الأممية لإنهاء الصراع المتمثل بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرد، كما عبر الأمين العام عن شكره وتقديره للاستجابة السريعة لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لنداء وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، الذي أطلقه الأمين العام بهدف تهيئة الظروف المناسبة لنجاح المشاورات.

وأكد الحجرف أهمية البناء علي مخرجات هذه الجهود التي تعكس حرصاً خليجياً وإقليمياً ودولياً لدعم استقرار اليمن، وتحقيق كل ما من شأنه إنهاء الصراع، ودفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية، وفقاً لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق كل ما فيه خيره وازدهاره.

من جانبه، قدم سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيفر ملخصاً عن المشاورات اليمنية. وقال: «نقف دائماً إلى جانب اليمنيين للخروج من الأزمة الحالية»، مشيراً إلى أن «الباب لا يزال مفتوحاً لمشاركة الأطراف اليمنية كافة بالمشاورات».

وأوضح أن «المشاورات تستهدف مشاركة جميع الأطراف اليمنية»، مضيفاً: «نستهدف أمن وسلامة واستقرار اليمن». وتابع قائلاً: «الحكومة اليمنية لديها مخزون غذاء يكفي للشهور المقبلة».

وأكد قائلاً «لن نقبل أن يكون اليمن خارج منظومة مجلس التعاون، ونهدف لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن». وقال: «اليمنيون مجمعون على تعزيز مؤسسات الدولة، وهم يبحثون المعوقات ولم يبلغوا مرحلة الحلول بعد».

ولفت إلى «أننا ننظر إلى اليمن كمكون واحد، والمشاورات منحت اليمنيين منصة للحوار، وهم قادرون على تطبيق ما يتفقون عليه في هذه المشاورات».

وأكد وقوف مجلس التعاون الخليجي الدائم «إلى جانب اليمنيين للخروج من الأزمة الحالية». وأوضح أن «المشاورات ستختتم في الموعد المحدد لها».

وتواصلت، أمس، اجتماعات المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض لليوم السادس برعاية مجلس التعاون الخليجي.

وكشف سياسيون مشاركون في المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض عن تقدم كبير في مناقشات القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.