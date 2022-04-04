السعودية: نأمل مساهمة الهدنة في التوصل لتسوية سياسية في اليمن

الرياض (وكالات)

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، حرص التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة المملكة على إحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن.

وأبرز نائب وزير الدفاع، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اليمني مُعين عبدالملك في مكتبه بالرياض، ترحيب المملكة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن البدء بهدنة لوقف العمليات العسكرية كافة بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية، التي تتماشى مع المبادرة السعودية المُعلنة في مارس 2021، لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل.

وقال: «إن المملكة العربية السعودية تأمل في أن تُسهم هذه الهدنة مع الجهود السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات اليمنية–اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الوزراء اليمني وأعضاء المجلس الدعم المقدم والمستمر من المملكة للشعب اليمني في مختلف الظروف، والتزامها الدائم بمساندة جهود الحكومة، ودعم سيادة وأمن واستقرار اليمن، وأن الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي في توفير احتياجات الحكومة اليمنية، وأن ذلك سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأكد عبدالملك أن المشاورات اليمنية-اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي تعطي بارقة أمل للشعب اليمني، ودفعة كبيرة لجهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، معبراً عن ثقته في نجاح هذه المشاورات، والخروج برؤى وأفكار تخدم الشعب اليمني.