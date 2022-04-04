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مجلس الأمن الدولي يرحب بإعلان الهدنة في اليمن
مجلس الأمن الدولي
5 ابريل 2022 00:19

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، بالدعوة التي أطلقها هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن ، في الأول من أبريل الجاري لإعلان هدنة لمدة شهرين في اليمن والاستجابة الإيجابية من كافة الأطراف. وأكد أعضاء المجلس في بيان صدر اليوم ، على الفرصة التي تتيحها هذه الهدنة لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحسين الاستقرار الإقليمي. ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة. وأعربوا عن دعمهم الكامل لجهود المشاورات السياسية التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، وكرروا التأكيد على الضرورة الملحة لعملية شاملة بقيادة يمنية ، تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددين بهذا الخصوص على أهمية مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على النحو المشار إليه في القرار 2624 . ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بمبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار اليمني اليمني التي انطلقت الأسبوع الماضي دعماً لجهود الأمم المتحدة.

المصدر: وام
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