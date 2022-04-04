بعد تحذير موسكو... هل تجرأ ألمانيا على هذا القرار؟
من برلين
4 ابريل 2022 23:33
قالت روسيا الاثنين إن علاقاتها مع ألمانيا ستتدهور أكثر بعد قرار برلين "غير الودي" بطرد نحو 40 دبلوماسيا روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وكتبت السفارة الروسية في برلين على تلغرام إن "التقليص غير المبرر للطواقم الدبلوماسية في البعثات الروسية في ألمانيا، سيضيق المساحة التي تسمح بالحفاظ على الحوار بين بلدينا ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الروسية-الألمانية".
وتأتي عملية الطرد الجماعي في سياق السخط الأوروبي إزاء الحرب الروسية في أوكرانيا والذي ازداد بعد اكتشاف عشرات الجثث في شوارع بوتشا الأوكرانية.
ورفض الكرملين "رفضا قاطعا" الاتهامات الموجهة إليه في تلك الواقعة منددا ب"استفزاز" من قبل كييف يهدف إلى تشويه سمعة موسكو.
وقالت السفارة الروسية "عبرنا عن رفضنا القاطع للاتهامات الأحادية الجانب لبرلين والتي سارعت إلى الوقوف بجانب كييف من دون حتى انتظار نتائج تحقيق مستقل في أحداث بوتشا".