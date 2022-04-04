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فرنسا ستطرد 35 دبلوماسياً روسياً
من باريس
4 ابريل 2022 23:28

ستطرد فرنسا 35 دبلوماسياً روسياً "تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها" كما أفاد الاثنين مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة "هذه الخطوة تأتي في سياق نهج أوروبي. مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين".

المصدر: وكالات
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