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بوتين يتخذ إجراءات عاجلة بشأن دول أوروبية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
4 ابريل 2022 21:33

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما الاثنين يعلّق بموجبه العمل بإجراءات مبسّطة للحصول على تأشيرات دخول للمسؤولين والصحافيين من بلدان أوروبية تعدّ "غير ودّية"، وذلك ردّا على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا.
واتُّخذ هذا القرار نظرا "للحاجة إلى اعتماد تدابير عاجلة للردّ على الخطوات غير الودّية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي".
ويعلّق هذا المرسوم العمل باتفاقات كانت تسمح للمسؤولين والصحافيين من بلدان الاتحاد الأوروبي والنروج وآيسلندا وسويسرا وليشتنشتاين بالاستحصال على تأشيرة سفر بطريقة سهلة وسريعة نسبيا. ومن شأن التدبير الجديد أن يطيل الإجراءات والمهل.
وطلب بوتين من وزارة الخارجية بمقتضى المرسوم حظر دخول البلد على الأجانب الذين ارتكبوا أفعالا "غير ودّية" تجاه روسيا.
وقد أعلنت موسكو في الأسابيع الأخيرة عن تدابير تحظر بموجبها على مسؤولين غربيين كبار دخول أراضيها، على غرار الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتأتي هذه التدابير ردّا على سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا منذ شنّ هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير.
وحظر الاتحاد الأوروبي من جانبه بثّ قناة "آر تي" وأخبار "سبوتنيك" اللتين تعتبران على نطاق واسع بمثابة الذراع الدعائية للكرملين.

المصدر: وكالات
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