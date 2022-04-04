قرقاش: المشاهد «المروعة» في «بوتشا» تؤكد ضرورة إنهاء أزمة أوكرانيا
أنور قرقاش
4 ابريل 2022 21:01
الاتحاد - أبوظبي
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المشاهد المروعة لجثث الضحايا في منطقة بوتشا الأوكرانية تؤكد ضرورة السعي المخلص إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «المشاهد المروعة لجثث الضحايا في منطقة بوتشا الأوكرانية تؤكد ضرورة السعي المخلص إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، ومن هذا المنطلق تقوم الإمارات بدورها لإغاثة المتضررين في أوكرانيا وتشجيع النهج الدبلوماسي لمواجهة الأزمة عبر الحل السياسي العاجل».