أوروبا تبحث فرض عقوبات على روسيا.. وإدانة أممية لمشاهد "مروّعة" من بوتشا
أوروبا تبحث فرض عقوبات على روسيا.. وإدانة أممية لمشاهد "مروّعة" من بوتشا
4 ابريل 2022 20:57
بعد العثور على جثث عشرات المدنيين في محيط كييف، يبحث الأوروبيون الاثنين في تشديد العقوبات على موسكو التي اتّهمها الرئيس الأوكراني بقضية بوتشا، في حين رفضت روسيا الاتّهامات الموجّهة إليها، وشدّدت على حصول «فبركة» للمشاهد، وعلى بث «أنباء كاذبة». وأعربت دول غربية عدّة والأمم المتحدة عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا التي زارها الرئيس الأوكراني الاثنين والواقعة في ضواحي كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها والتي أظهرت جثثاً عدة لمدنيين في الطرق أو في مقابر جماعية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يريد المساعدة في جمع أدلة بشأن جرائم حرب في بوتشا. ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بالمشاهد «المروعة»، واعتبرت أن المعلومات الواردة «تثير تساؤلات خطرة ومقلقة حول احتمال وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي»، داعية إلى «الحفاظ على كل الأدلة». وبعد بث هذه المشاهد، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن التكتل سيناقش الاثنين بشكل «طارئ» فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا استجابة لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة. وأعلن مصدر رسمي أميركي، أن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وتحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن «إبادة جماعية» محتملة في أوكرانيا، وطالب بمحاكمة مرتكبيها «أمام المحكمة الجنائية الدولية». من جهته، دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الاثنين إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن «الإبادة الجماعية» في بوتشا. والاثنين، أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي خلال زيارة يجريها إلى وارسو عن «صدمته العميقة» إزاء المشاهد. وقال الوزير الياباني «مقتل المدنيين الأبرياء (...) غير مقبول، أدين بشدة هذه الممارسات». ونفت روسيا على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بشكل «قاطع» كل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا، داعياً القادة الأجانب إلى عدم توجيه «اتهامات متسرعة» إلى موسكو و«الاستماع على الأقل إلى الحجج الروسية». وقال بيسكوف، إن خبراء وزارة الدفاع الروسية عثروا على مؤشرات تظهر «فبركة مقاطع فيديو»، و«أنباء كاذبة» في المشاهد التي عرضتها السلطات الأوكرانية كأدلة على وقوع مجازر تتهم روسيا بارتكابها في المناطق التي تم تحريرها حول العاصمة كييف. وكانت القوات الروسية سيطرت على بوتشا وإيربين المجاورة والمحاذية لكييف من جهة الشمال الغربي بعيد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.