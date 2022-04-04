روسيا تعتزم تجديد طلبها مناقشة مجلس الأمن "الاستفزازات" في بوتشا

أشخاص يقفون بالقرب من حافلة أثناء وصول قافلة إجلاء من الحافلات والسيارات إلى مركز للنازحين في زابوريزهجيا