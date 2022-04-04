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روسيا تعتزم تجديد طلبها مناقشة مجلس الأمن "الاستفزازات" في بوتشا
أشخاص يقفون بالقرب من حافلة أثناء وصول قافلة إجلاء من الحافلات والسيارات إلى مركز للنازحين في زابوريزهجيا
4 ابريل 2022 13:50
قالت مسؤولة بوزارة الخارجية الروسية إن بلادها ستجدد اليوم الاثنين طلبها عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاجتماع بشأن ما وصفتها "باستفزازات إجرامية" في بلدة بوتشا.
وقالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة المجلس المكون من 15 عضواً في أبريل، إن مجلس الأمن سيجري غدا الثلاثاء مناقشة بشأن أوكرانيا كان مقرر لها سلفا، ولن يجتمع اليوم مثلما طلبت روسيا.
المصدر: وكالات
مجلس الأمن
روسيا
روسيا وأوكرانيا
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