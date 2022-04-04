استقالة معظم وزراء الحكومة في سريلانكا وسط الاحتجاجات
تستعد الشرطة للقيام بدوريات في الشوارع بعد أن فرضت السلطات حظر تجول في جميع أنحاء البلاد في عطلة نهاية الأسبوع لاحتواء الاحتجاجات
4 ابريل 2022 12:43
قدم معظم وزراء حكومة سريلانكا استقالاتهم اليوم الاثنين وسط احتجاجات واسعة النطاق، بسبب ارتفاع الأسعار. ولم يبق بالحكومة سوى الرئيس جوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا دون الاستقالة بعد اجتماع أزمة استمر طوال الليل.
وعلى الرغم من حظر تجوال أمس الأحد، احتج أكثر من 20 ألف شخص في أنحاء البلاد ضد ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي.
ومن بين الوزراء المستقيلين اثنان، وهما وزير المالية باسل راجاباكسا ووزير الرياضة نامال راجاباكسا.