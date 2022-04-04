استقالة معظم وزراء الحكومة في سريلانكا وسط الاحتجاجات

تستعد الشرطة للقيام بدوريات في الشوارع بعد أن فرضت السلطات حظر تجول في جميع أنحاء البلاد في عطلة نهاية الأسبوع لاحتواء الاحتجاجات