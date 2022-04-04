اليوم 14:48
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
استقالة معظم وزراء الحكومة في سريلانكا وسط الاحتجاجات
تستعد الشرطة للقيام بدوريات في الشوارع بعد أن فرضت السلطات حظر تجول في جميع أنحاء البلاد في عطلة نهاية الأسبوع لاحتواء الاحتجاجات
4 ابريل 2022 12:43

قدم معظم وزراء حكومة سريلانكا استقالاتهم اليوم الاثنين وسط احتجاجات واسعة النطاق، بسبب ارتفاع الأسعار. ولم يبق بالحكومة سوى الرئيس جوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا دون الاستقالة بعد اجتماع أزمة استمر طوال الليل.

وعلى الرغم من حظر تجوال أمس الأحد، احتج أكثر من 20 ألف شخص في أنحاء البلاد ضد ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي.

ومن بين الوزراء المستقيلين اثنان، وهما وزير المالية باسل راجاباكسا ووزير الرياضة نامال راجاباكسا.

المصدر: د ب أ
سيرلانكا
سريلانكا
آخر الأخبار
مستودع للطحين في العراق
الاقتصادي
العراق: فتح استيراد جميع المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
اليوم 14:46
منشأة للغاز في العراق
الاقتصادي
«سي.إيه.إم.سي» الصيني يوقع عقداً بشأن مشروع للغاز بالعراق
اليوم 14:45
أحد مقار شركة إنتل
الاقتصادي
«إنتل» تعلق عملياتها التجارية في روسيا
اليوم 14:40
أرشيفية
دنيا
«قصر الإمارات».. وجهتكم في رمضان
اليوم 14:38
«إرث».. كرم الضيافة المحلية في رمضان
دنيا
«إرث».. كرم الضيافة المحلية في رمضان
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©