روسيا: تدمير 3 مروحيات عسكرية وإسقاط عدد من المسيرات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن استهداف مطار بولوفوي في مقاطعة ميكولايف بصواريخ أسفرت عن تدمير ثلاث مروحيات عسكرية أوكرانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، خلال إحاطة صحفية اليوم: " قامت القوات الجوية الروسية باستهداف عدة مواقع تابعة للجيش الأوكراني ومنها في بلدة ليسيتشانك، حيث تم القضاء على مجموعة تعمل ضمن اللواء اللوجستي المسؤول عن العربات والدبابات العسكرية".

وأضاف كوناشينكوف قائلا: " خلال الليل، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية 14 منشأة عسكرية أوكرانية".

وأشار كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ست طائرات مسيرة للقوات الأوكرانية الليلة الماضية في أجواء مناطق نيكولاييف، خيرسون، كوراخوفكا، إندستريالنو، وفيليكا نوفوسيلكا.

وفي المجموع، منذ بداية العملية الخاصة، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم إسقاط 392 طائرة أوكرانية بدون طيار.



