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كورونا تلغي مئات الرحلات الجوية في أوروبا
طائرات لشركة إيزي جت
4 ابريل 2022 11:30

 ألغت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية إيزي جيت خلال اليومين الماضيين أكثر من 200 رحلة طيران مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الركاب وإحداث فوضى في عدد من أكبر المطارات البريطانية.

وأرجعت الشركة إلغاء الرحلات إلى نقص الأطقم المتاحة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مما دفعها إلى إلغاء 222 رحلة على الأقل منذ يوم الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية  للأنباء عن شركة الطيران القول إنها حاولت تعويض النقص في أفراد أطقم التشغيل من خلال إعداد أطقم إضافية بديلة تحت الطلب، لكنها اضطرت إلى إلغاء عدد جديد من الرحلات أمس الأحد واليوم الاثنين.

وألغت الشركة 63 رحلة كانت مقررة اليوم الاثنين، أغلبها سبق إعلان إلغائها أمس.

وقال متحدث باسم إيزي جيت إنه نتيجة الارتفاع الحالي في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء أوروبا فإن كل الشركات مثل إيزي جيت تواجه معدلات أعلى من المعتاد بالنسبة لحصول الموظفين على اجازات مرضية. 

المصدر: وكالات
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