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الرئيس الصربي فوتشيتش يعلن فوزه في الانتخابات
الرئيس الصربي فوتشيتش يعلن فوزه في الانتخابات
4 ابريل 2022 09:24

حقق زعيم صربيا ألكسندر فوتشيتش فوزا ساحقا في الانتخابات العامة الأحد، ما يمهد الطريق لفوزه بولاية رئاسية جديدة وتمديد حكمه المستمر منذ نحو عقد في هذه الدولة في منطقة البلقان.
وأعلن فوتشيتش في خطاب الفوز "لقد نلتُ 2,245,000 صوت في الجولة الأولى"، مشيرا الى أنه حصد قرابة 60 بالمئة من الأصوات.
وأدلى الصرب بأصواتهم الأحد في هذه الانتخابات التي طرح فوتشيتش نفسه فيها ضامنا للاستقرار في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.
ودعي الناخبون لاختيار رئيس و250 نائبا في البرلمان إلى جانب انتخابات في عدد من البلديات.
ويُتوقع صدور النتائج غير الرسمية في وقت لاحق. ويُفترض أن تكون نسبة المشاركة أكثر بعشر نقاط من تلك التي سُجّلت في انتخابات 2020 التشريعية، أي ما يصل الى ستين في المئة، بحسب اللجنة الانتخابية.
في وقت سابق، أفادت استطلاعات الرأي الأخيرة بأن حزب التقدم الصربي (وسط يمين) بزعامة فوتشيتش.
وأدّى بدء الحرب في أوكرانيا نهاية فبراير إلى تغيير مسار الحملة في حين توقع مراقبون في وقت سابق أن يكون التركيز على مواضيع مثل البيئة والفساد والحقوق.

المصدر: وكالات
صربيا
ألكسندر فوتشيتش
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