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تفاصيل جديدة عن حادث إطلاق النار في كاليفورنيا
تفاصيل جديدة عن حادث إطلاق النار في كاليفورنيا
4 ابريل 2022 08:58

قالت شرطة مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، الأحد إن أكثر من شخص شاركوا في حادث إطلاق النار الذي وقع في ساعة مبكرة من الصباح، مما أسفر عن سقوط ستة قتلى وإصابة 12 آخرين، لكن المشتبه بهم ما زالوا طلقاء.
 
ولم تقدم كاثي ليستر، قائدة الشرطة، معلومات عن أي مشتبه بهم أو الدافع وراء إطلاق النار الذي وقع على بعد بضع بنايات من مبنى الكونجرس بالولاية.

وقالت ليستر في مؤتمر صحفي بعد الظهر: "نحن نعلم أن معركة كبيرة وقعت قبل إطلاق النار مباشرة وتأكدنا من وجود عدد من مطلقي النار".

وأوضحت ليستر أن من بين القتلى ثلاثة رجال وثلاث نساء.

وأضافت أن إطلاق النار وقع في نحو الساعة الثانية صباحا بتوقيت المحيط الهادي (09:00 بتوقيت غرينتش) بالقرب من مركز جولدن 1 الذي يلعب فيه فريق سكرامنتو كينغز لكرة السلة مبارياته، كما تقام فيه حفلات موسيقية.

المصدر: وكالات
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كاليفورنيا
إطلاق نار
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