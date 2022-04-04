اليوم 14:47
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
أوكرانيا: القوات الروسية بدأت تنسحب من سومي
أوكرانيا: القوات الروسية بدأت تنسحب من سومي
4 ابريل 2022 08:31

 بدأت القوات الروسية في الانسحاب من إقليم سومي شرقي أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية هناك.
ونقلت وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية عن ديميترو زيفيتسكي، رئيس الإدارة الإقليمية لسومي، قوله ليل الأحد إنه على الرغم من ذلك فإنه من المبكر القول بأنه تم تحرير المنطقة.
وقال إنه تم رصد عدد كبير من القوات الروسية في المنطقة خلال الأسبوع الماضي وكان هناك العديد من الهجمات ضد المدنيين.
وأضاف أن مركبات عسكرية روسية كانت قد دخلت المدينة عبر ممر من كييف و تشيرنيهيف عادت باتجاه روسيا، مشيرا إلى إمكانية رؤية الكثير من الدبابات والمعدات العسكرية الروسية المدمرة.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
منشأة للغاز في العراق
الاقتصادي
«سي.إيه.إم.سي» الصيني يوقع عقداً بشأن مشروع للغاز بالعراق
اليوم 14:45
الإمارات تكشف الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا
الإمارات
الإمارات تكشف الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا
اليوم 14:42
أحد مقار شركة إنتل
الاقتصادي
«إنتل» تعلق عملياتها التجارية في روسيا
اليوم 14:40
أرشيفية
دنيا
«قصر الإمارات».. وجهتكم في رمضان
اليوم 14:38
«إرث».. كرم الضيافة المحلية في رمضان
دنيا
«إرث».. كرم الضيافة المحلية في رمضان
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©