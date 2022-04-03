حكومة باشاغا: لن نستخدم القوة لدخول طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

قال الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عثمان عبد الجليل، إن عزمهم وتعهدهم بعدم استخدام العنف هو ما منعهم من دخول العاصمة طرابلس.

وأوضح الناطق ووزير الصحة في الحكومة الجديدة أنهم «لن يستخدموا القوة في تسلم السلطة نظراً لإيمانهم بأن العنف سيولد المزيد من المآسي للشعب»، مبيناً أن «هذا ما لا يريدونه، وما تسعى إليه حكومة الوحدة الوطنية»، وفق قوله.

وأضاف: «نتمنى من الشعب الليبي والمكونات السياسية والاجتماعية أن تعي أهمية المرحلة الحالية والتوافق الليبي - الليبي الذي حدث لأول مرة في البلاد منذ انقسام سنة 2014، ويجب علينا استثماره للوصول إلى انتخابات ناجحة».

وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مطلع مارس الماضي حين منح مجلس النواب ثقته لحكومة جديدة قوبلت برفض من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية التي ترفض تسليم مهامها إلا بعد إجراء الانتخابات.

وفي سياق آخر، يواصل النائب العام التحقيق في عشرات قضايا الفساد لملاحقة المسؤولين الفاسدين والتحقيق في البلاغات المقدمة من ليبيين حول التربح والإضرار بالمال العام من وكلاء وزراء ومسؤولين قي قطاع الصحة والمقاولات، بحسب ما أكده مصدر قضائي ليبي لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر القضائي أن النيابة العامة لن تتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين قي نهب المال العام، موضحاً أن مكتب النائب العام يحقق قي قضايا فساد وتربح يصل مجموعها لما يقرب من نصف مليار دولار، لافتاً إلى أن النيابة العامة تحقق في أي بلاغات تصلها وتوفر الحماية اللازمة لحماية من يتقدموا بالبلاغات ضد الفاسدين.

وحلَّت ليبيا في المرتبة الـ 172 من بين 180 بلداً ضمن قائمة الدول الأكثر معاناةً من الفساد، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية عن عام 2021.

وفي سياق آخر، خلص اجتماع عقده وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي الرضا، في القاهرة، مع مندوبي «ائتلاف الشركات المصرية»، إلى بدء تنفيذ 6 مشروعات بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

وتبدأ المشاريع بمشروع «الدائري الثالث» في طرابلس، وفقاً لبيان صادر عن وزارة العمل والتأهيل الليبية.

وتعاقدت ليبيا مع «ائتلاف الشركات المصرية» لتنفيذ عددٍ من مشاريع البنى التحتية في قطاعي المواصلات والإسكان.

إلى ذلك، كشف السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو عن محادثات بين ممثلين عن الشركة الإيطالية «كونسورتيوم إينيس» ووزير النقل في حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، حول الاستئناف المرتقب لأعمال إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي، والتي تم تعليقها في أكثر من مناسبة بسبب الحرب.

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية، عن تغريدة للسفير بوتشينو، أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 80 مليون يورو لبناء محطتين، محلية ودولية، مع مرافق المطار كافة.

وبحسب وكالة «نوفا»، فإن استئناف المشروع الذي حصل على خطابات اعتماد من مصرف ليبيا المركزي، يُعد أحد النتائج الملموسة للدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية والزيارات المتكررة لليبيا من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو وبعثة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى العاصمة طرابلس في أبريل 2021.

أفرج مساء أمس الأول، عن أحد ممثلي جمعية الهلال الأحمر الليبي بعد 10 شهور من الاختفاء القسري في شرق ليبيا، بحسب ما أعلن مصدر في النيابة العسكرية ووسائل إعلام محلية نقلاً عن أقاربه.

وصرح مصدر في النيابة العسكرية بأن «منصور عاطي أفرج عنه رسمياً بفضل وساطة قبيلته».

وذكر المصدر أن عاطي أُطلق سراحه بعد 10 شهور من الاختفاء القسري على أيدي جهات لم يجرِ الكشف عنها حسبما ذكر أصدقاء عاطي.

وجرى تداول صورة لعاطي على مواقع التواصل الاجتماعي أعادت وسائل الإعلام المحلية نشرها، يبدو فيها طليقاً وواقفاً إلى جانب عميد قبيلة المغاربة الشيخ صلاح لطيوش.

وخُطف عاطي، ممثل جمعية الهلال الأحمر الليبي في «أجدابيا»، مطلع يونيو 2021 بأيدي مجهولين، وفُتح تحقيق فور إعلان اختفائه.

انتشال 11 جثة قبالة سواحل ليبيا

تمكنت قوات حرس السواحل الليبية، من إنقاذ 125 مهاجراً غير شرعي من الغرق، وانتشال 11 جثة، أثناء غرق مركب كان يقلهم نحو السواحل الأوروبية.

وأفادت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن المهاجرين الذين أنقذوا ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة ومن بينهم نساء وأطفال، وقدمت المساعدات الإنسانية والطبية لهم وسلموا إلى الجهات المختصة.