البرهان: الجيش لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

اتهم رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، جهات لم يسمها بممارسة تضليل ممنهج وخطير على البلاد.

وشدد البرهان، خلال مخاطبته حفل تخرج دفعة جديدة من الضباط، على أن «القوات المسلحة تقف على قلب رجل واحد، فلا خوف من أي جهة أو تنظيم أو حزب، وأن الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها دون أن يخشى أحداً»، مؤكداً أنه «لا تفريط في الوطن».

وأكد البرهان أن الجيش لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة يرتضيها الشعب كافة.

ووجه رئيس مجلس السيادة حديثه للضباط الجدد، قائلاً: «أنتم تنضمون إلى ميادين العمل في أوقات صعبة تمر بها البلاد والقوات المسلحة التي تواجه الكثير من الشائعات والتلفيق والكذب».

ودعا البرهان أفراد الجيش إلى «عدم الانسياق وراء هذا التضليل الممنهج، وأن جهات محددة ومعروفة لفظها الناس، لأنها لا تريد خيراً بالبلاد وراء كل ذلك».

إلى ذلك، دعا البرهان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية «يونيتامس» إلى الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة أبلغ البرهان رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس بأن الإحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن لم تكن شاملة لمجمل الأوضاع في البلاد ولم تستصحب معها المؤشرات الإيجابية التي حدثت على الأرض، داعياً بعثة «اليونيتامس» إلى الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف خاصة أن الهدف واحد وهو الخروج من الأزمة السياسية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.

ووفقاً للبيان قال رئيس بعثة «يونيتامس» إن الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن مستمدة من المعلومات والتقارير التي يعدها مكتبه بالخرطوم، مبدياً استعداده لمراجعة أي معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي.

وكان البرهان قد حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان من أن تدخله السافر في الشأن السوداني سيؤدي إلى طرده من البلاد، ودعاه للكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية. وقال: «نحض الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على تسهيل الحوار بين السودانيين، وتجنب تجاوز تفويضهم».

وفــــــاة 23 شخصاً جراء انقلاب قارب في «سنار»

أفاد تقرير إخباري سوداني بغرق ما لا يقل عن 23 شخصاً جراء انقلاب قارب خشبي بولاية «سنار» وسط السودان. وقال مصدر محلي، إن أغلب ضحايا القارب المنكوب هم من العمال الزراعيين الذين يعملون في جني الطماطم، مشيراً إلى أن القارب كان يقل نحو 29 شخصاً غرق منهم 23، بينهم 17 من أسرة واحدة، بينما نجا 6 أشخاص آخرين. ورجح أن يكون سبب الحادث الحمولة الزائدة وسرعة الرياح.

وأوضح أن غياب فرق الإنقاذ النهري وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لشرطة الدفاع المدني في محلية السوكي بالولاية أدى لارتفاع عدد الضحايا.