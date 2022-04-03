النيجر تطالب بتشكيل قوة إقليمية لمواجهة المجموعات الإرهابية

نيامي (وكالات)

طالبت النيجر بتشكيل قوة عسكرية إقليمية لمواجهة المجموعات المسلحة الإرهابية في منطقة الساحل.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة نيجيريا أن الرئيس النيجري بازوم أكد، عقب مشاورات مع نظيره النيجيري محمد بخاري في أبوجا، أن النيجر تسعى إلى تكرار نموذج قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات بمنطقة بحيرة تشاد في منطقة الساحل، عادّاً أن هذا النموذج سمح بالتصدي لتهديد مشترك في حوض بحيرة تشاد.

وأكد البيان أن نيجيريا التي تعد قوة إقليمية وأكبر اقتصاد في أفريقيا، ستساعد في تنظيم نموذج مماثل في منطقة الساحل سيخفض الأعباء المالية لمواجهة المسلحين هناك.

مما يذكر أن نيجيريا أسهمت في إنشاء القوة المشتركة بمنطقة بحيرة تشاد، التي تضم القوات المسلحة لتشاد والنيجر وقوات أخرى، وتتصدى لمجموعة «بوكو حرام» الإرهابية في المنطقة.