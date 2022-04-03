قادة جنوب السودان يتفقون على قيادة موحدة للقوات المسلحة

جوبا (وكالات)

تعهد زعيما جنوب السودان المتنافسان، أمس، الالتزام ببند عسكري أساسي في اتفاق السلام المبرم عام 2018، عقب وساطة السودان في جوبا.

واتفق الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار على تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة، وهي إحدى القضايا العالقة التي تعوق تنفيذ اتفاق 2018 الذي أنهى 5 سنوات من الحرب الأهلية الدامية.

وقال مارتن أبوشا الذي وقع الاتفاق نيابة عن حزب مشار المعارض، إن «السلام مسألة أمنية، واليوم بلغنا مرحلة مهمة».

وأشاد وزير شؤون الرئاسة بارنابا ماريال بنيامين بالاتفاق ووصفه بأنه «خطوة ضرورية تمهد الطريق لحكومة مستقرة في جنوب السودان».

وأكد المستشار الأمني للرئيس كير، توت جاتلواك: «إننا مع السلام، ويتعين علينا جميعاً العمل من أجل السلام».

وحضر مشار وكير، أمس، مراسم توقيع الاتفاق في العاصمة جوبا، وينص على تخصيص 60 بالمئة من المناصب القيادية في الجيش والشرطة وقوات الأمن الوطني لمعسكر الرئيس و40 بالمئة لمعسكر مشار.