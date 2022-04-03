الكاظمي يدعو إلى رفع حالة الاستعداد الأمني في العراق

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، أمس، قادة الأجهزة الأمنية إلى رفع حالة الاستعداد الأمني، ووضع خطط جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية، وفقاً لمناطق التواجد الاجتماعي في شهر رمضان بالمطاعم والحدائق والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق.

وقال الكاظمي، خلال زيارته مقر وزارة الداخلية، أمس، إن «على قادة الشرطة رفع حالة الاستعداد الأمني، ووضع خطط جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية، ورفع الوعي الاجتماعي، وإيجاد خطوط ساخنة للتواصل».

وأضاف: «يتعيّن على منتسب الأمن أو الشرطي في الشارع اعتماد التعامل الهادئ وتفادي الانفعال، وبذل الجهد في معالجة كثافة الحركة عبر التنظيم والتواجد في أماكن تجمع الناس».

وتابع: «إننا إزاء فرصة حقيقية لترسيخ الأمن، وبالرغم من وجود التحديات إلّا أن بإمكان جهودنا أن تتحول إلى فرصة للنجاح، وهذا يجري فقط عبر الولاء للهوية الوطنية العراقية والانتماء للمؤسسة والإيمان بالعمل والواجب».

ودعا قادة الأجهزة الأمنية إلى «التحرر من الضغوطات السياسية أو التي تمارسها بعض الجماعات، وسيكون التحرر ممكناً إذا كان الولاء فقط للعراق، فليس لدينا خيار غيره، وهوياتنا وثقافاتنا الفرعية يجب أن تكون فاعلة ضمن إطار الدولة والهوية العراقية».