انفجار في كابول يقتل شخصاً ويصيب العشرات

كابول (وكالات)

قال مسعفون، إن انفجاراً استهدف البورصة الأفغانية في العاصمة كابول، أمس، وهو ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال مسؤولون بمستشفى الطوارئ، في كابول، على «تويتر»، إن قتيلاً و59 مصاباً نقلوا إلى المستشفى.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة «طالبان»، إن «لصاً ألقى قنبلة يدوية على مبنى البورصة، وهو ما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص».

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أرضية السوق ملطخة بالدماء ونقل المصابين إلى المستشفيات.

ومع ارتفاع درجة حرارة الطقس، يتزايد عدد الحوادث الأمنية في أفغانستان، التي تعاني أزمة اقتصادية وإنسانية صعبة.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن مسؤوليته، مساء أمس الأول، عن انفجارين وقعا في ولايتي هيرات وكابول في اليومين الماضيين.

وأصيب شخصان بإصابات طفيفة في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في منطقة الشرطة الخامسة في كابول أمس الأول، والذي تردد أنه استهدف مركبة تابعة لـ«طالبان».

وقتل أربعة أشخاص، على الأقل، وأصيب 25 آخرون في انفجار مزدوج في ملعب بمنطقة في ولاية «هيرات» يوم الجمعة الماضي.