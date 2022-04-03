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«طالبان» تحظر زراعة المخدرات
«طالبان» تحظر زراعة المخدرات
4 ابريل 2022 02:00

كابول - بيشاور (وكالات) 

أعلنت حركة طالبان، أمس، حظراً على زراعة المخدرات في أفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم.
وجاء في الأمر الذي أصدره الزعيم الأعلى لحركة طالبان، هبة الله أخوند زادة، أنه «وفقاً لمرسوم الزعيم الأعلى لأفغانستان، يتم إبلاغ جميع الأفغان بأنه من الآن فصاعداً، تم حظر زراعة الخشخاش بشكل صارم في جميع أنحاء البلاد».
كما جاء في الأمر، الذي أُعلن في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية في كابول، أنه «إذا خالف أي شخص هذا المرسوم، فسيتم تدمير محصوله على الفور، وسيتم التعامل مع المخالف وفقاً لأحكام الشريعة».
وأكد الأمر حظر إنتاج أو استخدام أو نقل أي أنواع أخرى من المخدرات.
وقال مزارعون وأعضاء من «طالبان»: إن إنتاج أفغانستان من الأفيون زاد خلال الأشهر الماضية، وفي ذروة الإنتاج عام 2017، قدرت الأمم المتحدة قيمته بنحو 1.4 مليار دولار.

طالبان
أفغانستان
المخدرات
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