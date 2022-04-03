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الكرملين: عزل روسيا مستحيل
الكرملين: عزل روسيا مستحيل
4 ابريل 2022 01:59

موسكو (وكالات) 

اعتبر الكرملين، أمس، أنّ من المستحيل عزل روسيا في العالم المعاصر، في وقت استهدفت فيه البلاد سلسلة غير مسبوقة من العقوبات الغربية بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الروسية العامة «روسيا 1»، نشرت وكالات الأنباء الروسية مقتطفات منها، أنه «لا يمكن أن يكون هناك أي عزل لروسيا، إنه مستحيل تقنياً في العالم المعاصر». وأضاف أن «روسيا نفسها أكبر بكثير من أوروبا». وتصاعدت العقوبات الدولية ضد روسيا منذ بدء هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير. وتدارك بيسكوف: «لكن عاجلاً أم آجلاً سنضطر إلى إقامة حوار، سواء أراده أحدٌ عبر المحيط الأطلسي أو لا». وكرر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لم يرفض أبداً لقاء» نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإيجاد حل يهدف إلى إنهاء الأعمال العسكرية في أوكرانيا.

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