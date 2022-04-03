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مساعٍ أممية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لأغراض إنسانية
مساعٍ أممية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لأغراض إنسانية
4 ابريل 2022 01:59

كييف (وكالات) 

يسعى مسؤول كبير من الأمم المتحدة الأحد في موسكو للتوصل إلى «وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية» في أوكرانيا، حيث أفيد عن تجاوزات في حق مدنيين في منطقة كييف التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية، فيما سمعت سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الساحلية.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الماضي، أن نائبه للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث «سيزور موسكو الأحد ويتوجه بعدها إلى كييف»، مذكراً بأنه كلفه «السعي لوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا».
على صعيد آخر، لا تزال القوات الروسية «تحاصر جزئياً مدينة خاركيف» ثاني أكبر مدن أوكرانيا في الشرق، حيث تتعرض المناطق الصناعية والسكنية على السواء لقصف مدفعي، وفق هيئة أركان القوات الأوكرانية، التي تشير رغم ذلك إلى تراجع في حدة القصف.

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