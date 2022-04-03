«التعاون الخليجي»: دعم خارطة طريق تنقل اليمن إلى الاستقرار

الرياض، عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم أي توافق يمني يمني وأي خريطة طريق تنقل اليمن من وضعه الحالي إلى وضعه الأمن والمستقر والمزدهر، فيما رحبت الأمم المتحدة بردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على «هدنة الشهرين»، بينما أكدت الحكومة اليمنية أنه يمكن البناء على المبادرة الأممية بالجوانب الاقتصادية والإنسانية والعسكرية والأمنية للوصول إلى حل سياسي شامل، وواصلت المشاورات اليمنية المقامة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، اجتماعاتها لبحث استكشاف وتحديد التحديات التي تواجه كلاً من المحاور الستة المقررة.

وبين سفير مجلس التعاون لدى اليمن سرحان المنيخر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» على هامش الاجتماعات أنه تم التطرق خلال مشاورات الأمس، إلى المحاور الستة المقررة وهي المحور العسكري والأمني ومحور العملية السياسية ومحور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة والمحور الإنساني ومحور الاستقرار والتعافي الاقتصادي ومحور التعافي الاجتماعي.

وقال المنيخر: إن مشاورات الأحد كانت مخصصة لاستكشاف التحديات التي تواجه الوضع الحالي بالمجالات كافة في اليمن للوصول بعد ذلك إلى مرحلة الحلول وكيفية معالجة هذه التحديات.

وبين أن الاجتماعات كانت بالتوازي حيث كانت هناك مجموعة سياسية ومجموعة اقتصادية وتنموية ومجموعة إغاثية إنسانية واجتماعية وأمنية ومكافحة الإرهاب ومجموعة خاصة بالجانب الإعلامي.

وأوضح أن كل المشاورات خاصة يمينة - يمنية حيث يقومون بتوصيف الوضع الحالي وما التحديات ومن ثم كيفية علاج هذه التحديات، مشدداً على أن يخرج اليمنيون أنفسهم بالحلول ويتفقوا عليها ويضعوها في خريطة طريق وكيفية الانتقال باليمن من وضعه الحالي بجميع المجالات الستة إلى وضعه المستقر والآمن.

وقال المنيخر إنه سيتم اليوم الاثنين اجتماع المكونات اليمنية مع الحكومة اليمنية وسيتم طرح ما تم التوصل إليه بالمحاور كافة لتتم مناقشتها، مبيناً أنه لو كان هناك أي تداخل بين الملفات المطروحة يتم الاتفاق على نقطة معينة يرتضيها الجميع في صالح اليمنيين.

وأكد المنيخر أن مجلس التعاون سيدعم أي توافق يمني يمني وأي خريطة طريق يمنية تنقل اليمن من وضعه الحالي إلى وضعه الأمن والمستقر والمزدهر.

وفي سياق آخر، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أمس: إن وقف إطلاق النار هو العنصر الرئيسي في المبادرة المقدمة من الأمم المتحدة والتي وافقت عليها الحكومة، والتي يمكن البناء عليها في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والعسكرية والأمنية حتى الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

ولفت عبدالملك خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم إلى أن صمود وقف إطلاق النار يشكل العامل الرئيسي لاستمرارية الهدنة وفتح فرصة جديدة لمسار السلام، مشدداً على ضرورة رفع الحصار عن مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

إلى ذلك، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الحكومة قدمت التنازلات تلو التنازلات لإنجاح جهود التهدئة وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل ملايين اليمنيين بمن فيهم الواقعين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وإحلال السلام المبني على قاعدة المرجعيات الثلاث‏.

وأوضح الإرياني أن قبول الحكومة للهدنة الإنسانية والعسكرية تجسيد لمواقفها الثابتة في دعم جهود التهدئة وحقن دماء اليمنيين وعمل كل ما من شأنه التخفيف من معاناتهم‏.

إلى ذلك، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج بردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة المقترحة التي تستمر لمدة شهرين.

وقال جروندبرج في بيان صحفي: إنه «بدءاً من السابعة من مساء السبت توقفت كل العمليات العسكرية الهجومية براً وجواً وبحراً».

وأضاف أن «نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة».

الهدنة فرصة لوقف جرائم «الحوثي» ضد الأطفال

مع بدء سريان الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن لمدة شهرين، تتوالى دعوات المنظمات الدولية والوكالات الإغاثية، لاغتنام هذه الفرصة لوضع حد للممارسات العدوانية، التي تنخرط فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ضد ملايين اليمنيين، منذ انقلابها الدموي على الحكومة الشرعية عام 2014.

ففي الوقت الذي اعتبر فيه متابعون للشأن اليمني الهدنة الجديدة «بارقة أمل نادرة» في الصراع الذي تُذكيه الاعتداءات الحوثية المتواصلة، أعربت منظمة «أنقذوا الأطفال»، المعنية بحماية الطفولة في العالم، عن أملها في أن توفر هذه الخطوة، قسطاً من الراحة للصغار في اليمن، بعدما أنهكهم العنف الحوثي المستمر منذ أكثر من 7 سنوات.

وفي إشارة إلى التصعيد الإجرامي الحوثي الأخير في داخل اليمن وخارجه، أشارت المنظمة، إلى أن إعلان المبعوث الأممي هانس جروندبرج عن الاتفاق على «هدنة الشهرين»، أعقب تصاعداً كبيراً في أعمال العنف شهدته الأشهر القليلة الماضية، وأودى بحياة 600 شخص، من بينهم 45 طفلاً، لقوا حتفهم خلال شهر يناير وحده.

وفي بيان نُشِرَ على موقع «ريليف ويب» التابع للأمم المتحدة، أكدت المنظمة الإغاثية، أن الأطفال اليمنيين باتوا في أمس الحاجة لهذه الهدنة، خاصة أنهم من بين الفئات الأكثر تضررا، من استمرار الحرب الدائرة في وطنهم.

وشددت راما حنسراج، المسؤولة عن أنشطة منظمة «أنقذوا الأطفال» في اليمن، على أن «الكثيرين من سكان هذا البلد رأوا أحباءهم يفارقون الحياة أمام أعينهم جراء الحرب، التي أثرت على كل منزل تقريبا، وتمخضت عنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بأسره، ووضعت ملايين اليمنيين على شفا مجاعة فعلية». وأشارت حنسراج إلى أن بدء سريان الهدنة يمثل نبأ سارا لليمنيين المُنهكين من الصراع، ممن يأملون في أن يشكل هذا الوقف المؤقت للمواجهات، خطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك في ضوء التصعيد الحاد الذي شهدته المعارك خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاحتياجات الإنسانية للمدنيين.

وأبرزت المنظمة في بيانها، ما كشف عنه تقريرٌ أصدرته قبل أقل من أسبوعين بعنوان «لا مكانَ آمناً»، من تفاصيل بشأن تردي الوضع الإنساني للأطفال في اليمن، مشيرة إلى أن هذا التقرير، شَكَّلَ تذكيرا واضحا بأن الصغار وأُسَرِهم هم من يدفعون الثمن الأكثر فداحة لهذه الحرب الوحشية.