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الجيش اليمني يصد هجومين لـ «الحوثي» في مأرب وتعز
سيارة مدمرة جراء انفجار لغم حوثي (من المصدر)
4 ابريل 2022 01:59

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية غرب محافظة مأرب. وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش أجبرت مجاميع الميليشيات الحوثية على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.
وفي السياق، صد الجيش اليمني هجمات لميليشيات الحوثي، في الجبهات الشمالية والشرقية والغربية لمدينة تعز، وتكبّدت خلال هجماتها الفاشلة خسائر في الأرواح والعتاد.
وفي سياق آخر، قتل شخص وأصيب اثنان بانفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي، شرق مدينة «الحزم» عاصمة محافظة الجوف. وأكدت مصادر محلية أن لغماً من مخلفات ميليشيات الحوثي انفجر بسيارة في منطقة «اللبنات» شرق مدينة «الحزم»، مما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة كانا معه في سيارته.
كما تسبب الانفجار بإلحاق أضرار كبيرة في السيارة. وفخخت ميليشيات الحوثي الطريق الصحراوي في محافظة الجوف بآلاف الألغام والعبوات الناسفة. وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيات الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل ما يزيد على 20 ألف مدني.
وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولاسيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين.

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