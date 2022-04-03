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مقتل 7 بهجوم في وسط نيجيريا
جنود نيجيريون (أرشيفية)
3 ابريل 2022 23:50

قتل سبعة أشخاص على الأقل برصاص مسلحين السبت في هجوم جديد وقع في ولاية الهضبة في وسط نيجيريا، كما أعلنت القوات الأمنية. ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات مواجهات بين الرعاة الرحل والمزارعين على خلفية السيطرة على المياه والأرضي. وأكد المايجور إيشاكو تاكوا الناطق باسم وحدة عمليات تابعة للقوات الأمنية، إن قرويين من حكومة باسا المحلية كانوا يشاركون مساء السبت في مهرجان إيريغوي السنوي عندما هاجمهم مسلحون. وأضاف في بيان «الجنود الذين حضروا إلى مكان الحادث أحصوا سبعة قتلى وخمسة جرحى». من جانبه أفاد ديفيدسون ماليسون وهو ناطق باسم إيريغوي عن حصيلة قتلى أعلى بلغت 10 أشخاص على أيدي «ميليشيا الفولاني» خلال الاحتفالات. ونفى مالام نورو عبدالله، وهو ممثل محلي لرعاة الفولاني، تلك الاتهامات قائلاً بدوره إن اثنين منهم قتلا مع 90 بقرة. وتصاعد التوتر في ولاية الهضبة منذ مقتل ما لا يقل عن 22 حاجاً العام الماضي.

المصدر: وكالات
نيجيريا
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