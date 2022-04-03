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رئيس أوكرانيا يناشد العالم: «هذه إبادة جماعية»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
3 ابريل 2022 21:14

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة ستُبثّ في وقت لاحق الأحد في الولايات المتحدة، القوات الروسية بارتكاب «إبادة» في أوكرانيا.

وقال لقناة «سي بي إس» الأميركية، بحسب مقتطفات من المقابلة «هذه إبادة جماعية. إلغاء الأمّة كاملة والناس». وأضاف «نحن مواطنو أوكرانيا. لدينا أكثر من مئة جنسية. هذا يعني تدمير وإبادة كل هذه الجنسيات».

وتابع «نحن مواطنون في أوكرانيا ولا نريد أن نخضع لسياسة روسيا الاتحادية. هذا سبب تدميرنا وإبادتنا».

وأضاف «وهذا يحصل في أوروبا في القرن الحادي والعشرين»، مديناً «تعذيب الأمّة جمعاء».

واتهمت أوكرانيا في وقت سابق الجيش الروسي بارتكاب «مذبحة متعمدة» بحق المدنيين في مدينة بوتشا شمال غرب كييف، إضافة إلى «فظائع» أخرى في المناطق «المحررة».

وبينما قال مسؤولون أوروبيون وأميركيون، إنه يجب محاسبة مرتكبي الفظائع، أكد الرئيس الأوكراني أنه «يؤمن بالعدالة»، ولكنه اعتبر أن لا عقوبة كافية لمثل هذه الأعمال. وأردف «لا أعرف ما هو القانون أو عقوبة السجن التي ستكون مناسبة لهذا. بصفتي أباً لطفلين ورئيساً، أعتقد أنه إذا وضع هؤلاء الأشخاص وراء القضبان، فإن ذلك سيكون قليلاً مقابل ما فعلوه».

رغم ذلك، أكد فولوديمير زيلينسكي أنه مستعد للحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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