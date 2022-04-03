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قتيل وعشرات الجرحى في انفجار بأفغانستان
أرشيفية
3 ابريل 2022 20:54

قال مسعفون إن انفجاراً استهدف البورصة الأفغانية في العاصمة كابول اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال مسؤولون بمستشفى الطوارئ في كابول على تويتر إن قتيلا و59 مصاباً نقلوا إلى المستشفى.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة طالبان إن لصا ألقى قنبلة يدوية على مبنى البورصة مما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص.

المصدر: وكالات
كابول
أفغانستان
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