57 جثة في مقبرة قرب كييف.. والغرب يتهم روسيا

اتهم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، القوات الروسية بارتكاب أعمال وحشية في منطقة كييف بعد العثور على 57 جثة في مقبرة جماعية في بوتشا. وقال رئيس بلدية بوتشا إن 300 من السكان قتلوا خلال الهجوم الروسي المستمر منذ شهر. وأضاف جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على تويتر: «صُدمت بأنباء الأعمال الوحشية. الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا في توثيق جرائم الحرب» مضيفاً أن جميع القضايا يجب أن تتابعها محكمة العدل الدولية.وأكدت أوكرانيا، أمس السبت، أن قواتها استعادت جميع المناطق حول كييف، وتقول إنها سيطرت بالكامل على منطقة العاصمة لأول مرة منذ بدأت روسيا هجومها في 24 فبراير. وقال رئيس بلدية بوتشا، وهي بلدة محررة تقع على بعد 37 كيلومتراً شمال غربي العاصمة، إن 300 من السكان قتلوا على يد الجيش الروسي. وعلق شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في التكتل، على تويتر قائلاً: «صُدمت من صور الأعمال الوحشية في منطقة كييف المحررة». ونفت روسيا في السابق استهداف المدنيين ورفضت مزاعم بارتكابها جرائم حرب في حملتها التي وصفتها بأنها «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.