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تنظيف إلكتروني للمسجد الحرام
أرشيفية
3 ابريل 2022 17:46

شعبان بلال (القاهرة)

خصصت المملكة العربية السعودية مكانس ذكية لتنظيف سطح الكعبة خلال 20 دقيقة فقط، وقالت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي إن المكانس الحديثة تهدف لتوفير الكثير من الوقت والجهد الذي يقوم به العمال.

وأضافت أن المكانس الجديدة يمكن التحكم بها عن بُعد أو يدويًا من خلال العمال المدربين على أعمال التنظيم، ويمكن للمكنسة العمل 3 ساعات متصلة، وأن تنظف وتطهر خلالها مساحة 180 متراً مربعاً، وتستمر طاقة شحنها 4 ساعات، وتعمل بالذكاء الاصطناعي لتنجح في مسح صحن الكعبة وتتأكد من خلوه من كافة الأتربة.

وبحسب رئاسة شؤون الحرمين، فإن التقنيات الحديثة التي وصلت إلى الحرم المكي، تهدف إلى الحفاظ على جودته وسلامته بشكل عام والكعبة المشرفة بشكل خاص، حيث يستخدم فريق مدرّب هذه التقنيات في تنفيذ التنظيف والتعقيم وفق جدول زمني معين بما في ذلك سطح الكعبة وشفط المياه والأتربة وتنظيف حامل كسوة الكعبة ورش ماء الورد الطبيعي.

وكانت السعودية قد أطلقت مصاحف إلكترونية للمكفوفين في الحرم المكي قبل أيام، في إطار استغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في قراءة القرآن خلال شهر رمضان.

المسجد الحرام
السعودية
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