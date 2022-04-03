قتيل و37 جريحاً بانفجار في عاصمة أذربيجان

أدى انفجار وقع الأحد في ملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية إلى مقتل شخص وإصابة 37 آخرين، بحسب ما أعلنت النيابة العامة. وأوردت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» نقلاً عن مكتب المدعي العام «إن شخصاً قتل، وهي مايا أخوندوفا، وهي عاملة في هذه المنشأة تبلغ من العمل العمر 43 عاماً». وأضافت أن «37 شخصاً آخرين أصيبوا، بينهم أربعة في حالة حرجة». وذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء أن من بين المصابين مواطن إيطالي وآخر سنغالي. ووقع الانفجار في منشأة في شارع تارلان علياربيوف في باكو الساعة 03,00 صباح الأحد (السبت 23,00 بتوقيت غرينتش). وحدث الانفجار جراء تسرب غاز من إحدى الأسطوانات المخزنة في المنشأة، بحسب الشركة الأذربيجانية للغاز، اذيريغاز. وأوضحت وزارة حالات الطوارئ أنه تم إخماد الحريق داخل الملهى وانتهت عمليات الإنقاذ في المكان صباح الأحد.

المصدر: آ ف ب