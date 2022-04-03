اليوم 14:43
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
قتيل و37 جريحاً بانفجار في عاصمة أذربيجان
الانفجار وقع في ملهى ليلي بباكو
3 ابريل 2022 17:34

أدى انفجار وقع الأحد في ملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية إلى مقتل شخص وإصابة 37 آخرين، بحسب ما أعلنت النيابة العامة. وأوردت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» نقلاً عن مكتب المدعي العام «إن شخصاً قتل، وهي مايا أخوندوفا، وهي عاملة في هذه المنشأة تبلغ من العمل العمر 43 عاماً». وأضافت أن «37 شخصاً آخرين أصيبوا، بينهم أربعة في حالة حرجة». وذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء أن من بين المصابين مواطن إيطالي وآخر سنغالي. ووقع الانفجار في منشأة في شارع تارلان علياربيوف في باكو الساعة 03,00 صباح الأحد (السبت 23,00 بتوقيت غرينتش). وحدث الانفجار جراء تسرب غاز من إحدى الأسطوانات المخزنة في المنشأة، بحسب الشركة الأذربيجانية للغاز، اذيريغاز. وأوضحت وزارة حالات الطوارئ أنه تم إخماد الحريق داخل الملهى وانتهت عمليات الإنقاذ في المكان صباح الأحد.

المصدر: آ ف ب
آخر الأخبار
الإمارات تكشف الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا
الإمارات
الإمارات تكشف الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا
اليوم 14:42
أحد مقار شركة إنتل
الاقتصادي
«إنتل» تعلق عملياتها التجارية في روسيا
اليوم 14:40
أرشيفية
دنيا
«قصر الإمارات».. وجهتكم في رمضان
اليوم 14:38
«إرث».. كرم الضيافة المحلية في رمضان
دنيا
«إرث».. كرم الضيافة المحلية في رمضان
اليوم 14:35
أسبوع الموضة يسدل الستار على نسخته الافتتاحية في دبي
دنيا
أسبوع الموضة يسدل الستار على نسخته الافتتاحية في دبي
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©