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6 قتلى و9 جرحى في إطلاق نار في أميركا
أرشيفية
3 ابريل 2022 17:25

أعلنت الشرطة في مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركية مقتل ستة أشخاص وجرح ما لا يقل عن تسعة آخرين في  إطلاق نار وقع بالمدينة صباح اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة على موقع تويتر أن "قوات الأمن عثرت على ما لا يقل عن 15 ضحية في الموقع، ستة منهم قد فارقوا الحياة".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن الشرطة القول: "الملابسات لم تتضح حتى الآن. وبرجاء تجنب المنطقة (التي وقع بها الهجوم)، حيث  سيستمر التواجد الأمني الكبير". 

أميركا
إطلاق نار
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