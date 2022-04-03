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الكرملين: نأمل في التوقيع على اتفاق مع أوكرانيا
من أوكرانيا
3 ابريل 2022 16:11

 نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأحد عن الكرملين قوله إن روسيا ستحقق كل أهداف "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
وعبر الكرملين عن أمله في أن تتمكن موسكو وكييف في نهاية المطاف من توقيع اتفاق سلام ما.

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