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الصحة العالمية تعلق شراء لقاح بهارات الهندي المضاد لكورونا
الصحة العالمية تعلق شراء لقاح بهارات الهندي المضاد لكورونا
3 ابريل 2022 13:22

أوقفت منظمة الصحة العالمية شراء وتوريد لقاح" كوفاكسين"، وهو لقاح مضاد لكورونا من إنتاج شركة "بهارات بيوتك" الهندية.
وأوضحت منظمة الصحة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الشركة التزمت بمعالجة أوجه القصور في ممارسات التصنيع الجيد، وتعمل على تطوير خطة عمل إصلاحية ووقائية، دون أن تحدد الموعد الذي سيتم فيه رفع التعليق. وأوصت البلدان التي حصلت على اللقاح بـ "اتخاذ الإجراءات المناسبة".
وكانت المنظمة أصدرت ترخيصا بالاستخدام الطارئ للقاح الذي جرى تطويره بالتعاون بين وكالة الأبحاث الطبية الهندية والشركة.
ولفتت المنظمة إلى أن التعليق لا يغير تقييم مخاطر اللقاح، وأن البيانات لا تزال تشير إلى أنه فعال ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة من جراء الحصول عليه.
وكانت بهارات بيوتك أعلنت الجمعة أنها ستبطئ وتيرة إنتاج اللقاح مؤقتا عبر منشآتها التصنيعية، بعدما أكملت التزامات تعاقدية، وسط توقع بتراجع الطلب.
ووفقا لبيانات حكومية هندية، فقد جرى إعطاء أكثر من 308 ملايين جرعة من اللقاح في أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات
الصحة العالمية
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