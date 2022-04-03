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روسيا: فتح ممرات إجلاء للأجانب في أوكرانيا
روسيا: فتح ممرات إجلاء للأجانب في أوكرانيا
3 ابريل 2022 10:29

قال الجيش الروسي إنه سوف يفتح اليوم الأحد ممرات إجلاء للأجانب من مدينتي ماريوبول وبيرديانسك.
وقال الميجور جنرال ميخائيل ميزينتسف إن الأجانب سوف يتمكنون من مغادرة ماريوبول والتوجه نحو مدينة بيرديانسك، في حين من يتواجدون في مدينة بيرديانسك سوف يتمكنون من مغادرة المدينة إما برا عبر القرم أو عبر المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وطالب ميزينتسف القيادة الأوكرانية بضمان سلامة الممرات.
ويشار إلى أن الأجانب المعنيين هم بصورة كبيرة من أفراد أطقم سفن الشحن التي توقفت في موانئ المدينتين منذ بدء الحرب.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال مساء أمس السبت إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعهد بتقديم مزيد من " الدعم الملموس" لدفاع البلاد، ولكنه لم يقدم تفاصيل. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون تعهد " بتعزيز الدعم الدفاعي" خلال مكالمة مع زيلينسكي.

المصدر: وكالات
روسيا
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