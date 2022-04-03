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الأمطار الغزيرة تودي بحياة 14 شخصاً في البرازيل
الأمطار الغزيرة تودي بحياة 14 شخصاً في البرازيل
3 ابريل 2022 09:55

 تسببت الانزلاقات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية في مقتل 14 شخصاً على الأقل بحسب ما أعلنت السلطات اليوم "السبت".

وذكر مسؤولون أن العواصف ضربت مساحات شاسعة من الساحل الأطلسي للولاية الجنوبية الشرقية وتسببت في انزلاقات أرضية عدة أحدها في مدينة باراتي السياحية ما أسفر عن مقتل امرأة وستة من أطفالها.

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " إن الحكومة الفدرالية أرسلت طائرات عسكرية للمساعدة في عمليات الإنقاذ في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 17,5 مليون شخص".

المصدر: وام
البرازيل
الرئيس البرازيلي
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