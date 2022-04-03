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منظمة الصحة العالمية: احذروا.. "أربوفيروس" الوباء القادم!
منظمة الصحة العالمية: احذروا.. "أربوفيروس" الوباء القادم!
3 ابريل 2022 09:26

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض التي تنقلها الحشرات تشكل خطرا متزايدا ويمكن أن تؤدي إلى الوباء التالي.   
وقالت إن فيروسات أربوفيروس مثل زيكا والحمى الصفراء والشيكونغونيا وحمى الضنك هي مجموعة من مسببات الأمراض التي تنتشر عن طريق الحشرات، مثل البعوض، مبينة أن هذه الفيروسات يمكن أن تصبح جائحة، خاصة وأن ما يقرب من أربعة مليارات شخص يعيشون في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حيث تنتشر هذه الفيروسات. 

وقالت مديرة فريق التأهب للأخطار المعدية العالمية في منظمة الصحة العالمية الدكتورة سيلفي برياند: «لقد مررنا بعامين من جائحة كوفيد -19 وتعلمنا بالطريقة الصعبة ما يكلفه عدم الاستعداد الكافي للأحداث عالية التأثير»، مشيرة إلى أنه «كان لدينا إشارة مع سارس في عام 2003 وتجربة جائحة الإنفلونزا 2009.. لكن لا تزال هناك فجوات في استعدادنا».

وحذرت من أنه «من المحتمل جدا أن يكون الوباء التالي ناتجا عن فيروس arbovirus الجديد. ولدينا أيضا بعض الإشارات على أن الخطر يتزايد»، وفقاً لعكاظ.

المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية
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