اليوم 14:41
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عربي ودولي
الصين تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة وأوميكرون ينتشر في 12 مقاطعة
الصين تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة وأوميكرون ينتشر في 12 مقاطعة
3 ابريل 2022 08:23

سجلت الصين الأحد 13146 إصابة بكوفيد، وهي أعلى نسبة منذ ذروة الموجة الأولى قبل أكثر من عامين، في وقت انتشر المتحور أوميكرون الشديد العدوى في أكثر من 12 مقاطعة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن "هناك 1455 مريضاً ظهرت عليهم أعراض، و11691 حالة بلا أعراض، ولم يتم الإبلاغ عن وفيات جديدة" جراء الفيروس.

وفرض حجر منذ السبت على نحو 25 مليون شخص في مدينة شنغهاي الصينية، ما يناهز جميع سكّانها.
وأصبحت العاصمة الاقتصادية للصين في الأيام الأخيرة بؤرة وبائية حيث يتفشى المتحور أوميكرون بسرعة.
وفي حين تُعتبر الأرقام منخفضة مقارنة بكثير من البلدان الأخرى، إلا أنها مرتفعة بالنسبة إلى الصين حيث تطبق السلطات استراتيجية صفر إصابات بكوفيد، الهادفة إلى منع ظهور إصابات جديدة.

وتشمل هذه السياسة الكثير من الاجراءات بينها العزل، وإصدار عدد قليل من التأشيرات، والحجر الصحي الطويل لدى الوصول إلى الأراضي الصينية أو حتى تتبع التحركات عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

المصدر: وكالات
أوميكرون
كورونا
الصين
آخر الأخبار
أحد مقار شركة إنتل
الاقتصادي
«إنتل» تعلق عملياتها التجارية في روسيا
اليوم 14:40
أرشيفية
دنيا
«قصر الإمارات».. وجهتكم في رمضان
اليوم 14:38
«إرث».. كرم الضيافة المحلية في رمضان
دنيا
«إرث».. كرم الضيافة المحلية في رمضان
اليوم 14:35
أسبوع الموضة يسدل الستار على نسخته الافتتاحية في دبي
دنيا
أسبوع الموضة يسدل الستار على نسخته الافتتاحية في دبي
اليوم 14:31
مقر «المركزي الأوروبي» في ميونيخ
الاقتصادي
وونش: «المركزي الأوروبي» قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام
اليوم 14:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©