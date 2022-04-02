الإمارات: دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

رحبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ببدء هدنة ووقف كافة أشكال العمليات العسكرية في اليمن، وعلى الحدود السعودية - اليمنية.

وأعربت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية، وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة، مؤكدة دعمها لكافة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة، ولاقت الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج لمدة شهرين، وبدأت مساء أمس، ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، وسط دعوات إلى ضرورة التوصل إلى حلٍّ سياسي يستند إلى المرجعيات الثلاث.وعبّرت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها ببدء هدنة يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان عن ترحيبها ودعمها لإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقبول الهدنة، مثمنة جهود المبعوث الخاص بإعلانها، والتي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في شهر مارس 2021.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أمس، تجاوب قيادة تحالف دعم الشرعية والأطراف اليمنية مع مساعي المبعوث الأممي، والتي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها السعودية في مارس العام الماضي لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل، معربةً عن الأمل بأن تشكل هذه الخطوة المهمة فرصة لوقف الحرب في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية، وعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى اليمن، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن تطلع دولة قطر إلى أن تمهد الخطوة لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، وانخراط جميع الفاعلين في المشهد اليمني بدعم من المجتمع الدولي في المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.

بدورها، أكدت سلطنة عُمان، أمس، استمرار مساعيها مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية بهدف إنهاء الحرب والتوصل إلى التسوية السياسية الشاملة في اليمن.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، في تصريح صحفي، دعم الأردن جهود ومساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتطلعات شعبه.

وذكر أبو الفول، أن الأردن يدعو للبناء على هذا التطور الإيجابي، وصولاً إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية من شأنه أن يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

كما أعربت جيبوتي، على لسان سفيرها وعميد السلك الدبلوماسي لدى السعودية ضياء الدين بامخرمة، عن أنها تدعم جهود وترتيبات الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار لأبناء الشعب اليمني وللمنطقة برمتها، مؤكدة أنها تحث الأطراف اليمنية دائماً وأبداً إلى ضرورة الاحتكام إلى الحوار والتفاهم كحل مضمون وسليم لإنقاذ الشعب اليمني.

دولياً، رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بإعلان الهدنة، معتبراً أن هذه الهدنة طال انتظارها من قبل الشعب اليمني.

واعتبر بايدن في بيان أن بنود الهدنة خطوات مهمة لكنها ليست كافية، مشدداً على وجوب الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وأضاف: «بعد 7 سنوات من الصراع، يجب على المفاوضين القيام بالعمل الجاد والضروري للتوصل إلى تسويات سياسية يمكن أن تحقق مستقبل سلام دائم لجميع الشعب اليمني».

وعبر الرئيس الأميركي عن امتنانه للدور القيادي للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في تحقيق هذه المبادرة قبل حلول شهر رمضان.

وأكد أن بلاده «ستعمل على ردع التهديدات لأصدقائنا وشركائنا بينما نواصل السعي من أجل وقف التصعيد وإحلال السلام في جميع أنحاء المنطقة». كما اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أنه: «بعد 7 سنوات طويلة من الصراع تمثل هذه الهدنة أفضل فرصة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحسين الاستقرار الإقليمي». وأشادت في هذا الصدد بالمشاورات السياسية الأخيرة التي قادها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار بين اليمنيين، مؤكدة أنه «لا يوجد حل عسكري للحرب في اليمن، إذ إن الحوار السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لحل مستدام».

وحثت الوزارة على ضرورة توجيه الاهتمام الآن للبناء على مزيد من الثقة من خلال تدابير تشمل إعادة فتح طريق تعز والتدفق المنتظم لشحنات الوقود والسلع والرحلات الجوية.

واعتبرت باريس أن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام من شأنها أن تجعل من الممكن التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتجلب الأمل.

كما أكدت دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وللمناقشات التي يجب أن تدور حول هذا الموضوع لصالح هذه الهدنة، ولإيجاد حل سياسي شامل ودائم.

ودعت جميع الأطراف للمشاركة في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، مرحبة بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لصالح الحوار اليمني - اليمني.

وثمن الاتحاد الأوروبي في بيان، ما أبدته الأطراف من استعداد لقبول الهدنة والإجراءات المصاحبة لها، بما في ذلك شحنات الوقود التي تدخل موانئ الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء والمفاوضات لفتح طرق في تعز والمحافظات الأخرى، داعياً الأطراف المعنية إلى التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل وقف دائم لإطلاق النار، ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية العاجلة واستئناف العملية السياسية.

ورحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، موافقة أطراف النزاع في اليمن على بدء هدنة في اليمن لمدة شهرين.

وثمنت الأمانة العامة مجدداً جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، معبرة عن الأمل في أن تمكن الهدنة من التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتحملها الشعب اليمني، وتوفير الظروف المناسبة للأطراف اليمنية من أجل تخفيض التصعيد، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع تحقق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وكان جروندبرج أعلن أمس الأول، موافقة أطراف النزاع على مقترح أممي بهدنة مدتها شهران قابلة للتجديد تدخل حيز التنفيذ في السابعة من مساء أمس، إضافة إلى ترتيبات أخرى متعلقة بالسماح بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وتسيير رحلات جوية إلى مطار صنعاء وفتح معابر مدينة تعز.

البرلمان العربي: فرصة لاستئناف العملية السياسية

رحب البرلمان العربي بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، بشأن الإعلان عن الهدنة الإنسانية لمدة شهرين، والتي بدأت أمس.

وأكد البرلمان في بيان أن الهدنة فرصة حقيقية لاستئناف العملية السياسية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

واعتبر أن الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية التي تستضيفها الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة أمام اليمنيين لاستعادة الدولة واستقرار الأمن وصون مقدرات الشعب اليمني، وتتسق مع الجهود العربية المخلصة الداعية للسلام».

وأشار إلى أن الهدنة خطوة مشجعة يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب التي طال أمدها في اليمن، داعياً الميليشيات الحوثية إلى الامتثال للهدنة واحترامها والتعاطي مع المباحثات القائمة بشأن المقترحات حول الخطوات القادمة.

«الجامعة»: استجابة لرغبة الغالبية العظمى من سكان اليمن

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالهدنة الإنسانية، التي وافقت الأطراف اليمنية عليها، ودخلت حيز التنفيذ أمس، وتستمر شهرين.

وأكد أبو الغيط في بيان، أن «الهدنة تستجيب لرغبة الغالبية العظمي من سكان اليمن الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحرب المستمرة منذ 7 سنوات»، معرباً عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج في مساعدة الأطراف على التوصل إلى الهدنة.

وناشد أبو الغيط جميع الأطراف المنخرطة بالنزاع في اليمن احترام الهدنة الإنسانية وضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد، ووقف جميع العمليات العسكرية عبر الحدود اليمنية حتى يحصل الشعب اليمني على فرصة لالتقاط الأنفاس، وبما يسمح للمنظمات الدولية وغير الحكومية بمباشرة عمليها لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين.

«التعاون الخليجي»: الهدنة تأتي في سياق المبادرة السعودية

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بالإعلان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج وإعلان الحكومة اليمنية بدء هدنة لمدة شهرين ووقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية.

ونقلت أمانة مجلس التعاون في بيان عن الحجرف القول: إن ذلك بحسب الترتيبات التفصيلية والمعلنة من المبعوث الخاص وبرعاية الأمم المتحدة لتوفير البيئة والأرضية المناسبة لخفض التصعيد، والوصول إلى تسوية سياسية للنزاع بين الأطراف اليمنية وتحقيق السلام الشامل. وأكد الحجرف أن صدور هذا الإعلان يأتي تأكيداً على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي بالأزمة اليمنية، مثمناً جهود المبعوث الأممي لليمن في إعلان الهدنة، والتي تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021.