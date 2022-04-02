واشنطن: نعمل لإعادة توحيد ليبيا في ظل حكومة منتخبة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند العمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين.

وقال نورلاند، في تغريدة للسفارة الأميركية لدى ليبيا بموقع «تويتر»: إن «استراتيجية الولايات العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا تظهر التزاماً أميركياً مستداماً يتجاوز المرحلة الحالية»، مضيفاً «نحن نعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد، في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين».

وأعاد نورلاند نشر تغريدة لوزير خارجية الولايات المتحدة قال فيها «سننفذ، جنباً إلى جنب مع شركائنا، الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار»، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومات الشريكة والشركات والمجتمع المدني لبناء القدرة على الصمود في كلّ من هايتي وليبيا والموزمبيق، وبابوا غينيا الجديدة، وساحل غرب أفريقيا.

واجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه علي الحبري مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، وجرى إطلاعه على التقدم المحرز في مشروع التوحيد، حسبما ذكر المصرف في بيان أمس.

وأشار البيان إلى أن أولى ثمار مشروع التوحيد، تمثلت في إرسال سيولة نقدية من المصرف المركزي بطرابلس إلى فرع المركزي ببنغازي ليتم توزيعها على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية لشهر رمضان.

وفي سياق آخر، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يبذل كل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع والمضي قدماً نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء والاستقرار.

وتقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع «تويتر» بمناسبة شهر رمضان بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي الكريم، متمنيةً أن تَتحقق مقاصد الشهر الكريم المتمثلة بالصبر والتسامح والإحسان، وأن يبذل كل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع والمضي قدماً نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء والاستقرار.

من جانبها، أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز عن أملها أن يكون شهر رمضان مناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة.

وتقدمت وليامز، في تغريدة لها بموقع تويتر، بالتهاني والتبريكات لكافة أبناء الشعب الليبي بحلول شهر رمضان، معربة عن أملها أن يكون هذا الشهر موسم خير وسلام وتوافق ومناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة.

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن شهر رمضان فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والخلافات والتكاتف من أجل وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، والنهوض بليبيا إلى أعلى المستويات.

وأضاف باشاغا، في تدوينة له بموقع «فيسبوك»: «أسأل الله تعالى خلال هذه الأيام المباركة أن يجمع شمل الليبيين ويعزز روح التسامح والوحدة بينهم، وأن يحفظ هذا البلد العزيز من كل سوء ويحميه من كل مكروه».

بدوره، أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن تمنياته أن يكون رمضان شهر طمأنينة وأمن ومصالحة وسلام.

وقال المنفي في رسالة تهنئة: «أهنئ الشعب الليبي الكريم وكافة المسلمين بالشهر الكريم ونسأل الله العلي القدير أن يجعله شهر طمأنينة وأمن ومصالحة وسلام ويتقبل فيه صالح الأعمال».