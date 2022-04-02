«داعش» يضع استقرار أفريقيا على المحك

دينا محمود (لندن)

في ظل المحاولات المستميتة التي يقوم بها تنظيم «داعش» الإرهابي لتوسيع رقعة انتشاره في أفريقيا، بعد الهزائم الموجعة التي مُني بها في منطقة الشرق الأوسط، تتصاعد المخاوف من أن تصبح تلك الجماعة الدموية، الخطر الأكبر على استقرار القارة السمراء، خلال السنوات المقبلة.

ويستغل «داعش» في هذا الصدد المشكلات المحلية التي تعانيها الكثير من الدول الأفريقية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن هشاشة النسيج الاجتماعي في العديد منها، بما يجعلها «ساحة مثالية» لعمليات التجنيد التي يقوم بها التنظيم.

بجانب ذلك، يعكف قادة «داعش» على توطيد الصلات مع الجماعات الإرهابية المحلية في أفريقيا، مثل «بوكو حرام» في نيجيريا، وغيرها، وهو ما دفع وزارة الدفاع الأميركية، للتحذير مؤخراً من إمكانية أن ينجح التنظيم الوحشي في بسط سيطرته على مساحات واسعة من القارة، كما فعل خلال النصف الأول من العقد الماضي في سوريا والعراق.

وفي تقرير نشره موقع «بانش» الإلكتروني، أكد الخبير المتخصص في الشؤون الأمنية أحمدو سار، أن «داعش» يتبع أساليب وحشية إلى أبعد حد على هذا المضمار، مشيراً إلى ما ورد في تقارير غربية صدرت في الآونة الأخيرة، وحذرت من أن الفترة الماضية شهدت منحنى تصاعدياً ملحوظاً لهجمات ذلك التنظيم في مختلف أنحاء أفريقيا.

لكن الوجود الأوسع نطاقاً والأكثر تعقيداً لـ«داعش»، يتمثل في المناطق الغربية من القارة السمراء، ومنطقة الصحراء الكبرى، وهي البقاع التي ينخرط فيها التنظيم، في عمليات يصفها خبراء مكافحة الإرهاب بأنها «متهورة ووحشية على نحو متزايد ومثير للقلق»، بما يعيد إلى الأذهان، ما كان يقوم به مطلع عام 2014، في العراق وسوريا.

من جهة أخرى، أبرز التقرير ما يبدو سباقاً بين تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابييْن على «غزو أفريقيا» ونشر نفوذ كل منهما في أراضيها، وهو ما يشكل تحدياً لا يُستهان به للسلطات الأمنية في الكثير من دول القارة، وتهديداً لأمن ملايين من مواطني تلك البُلدان.

فمنذ منتصف العقد الماضي، أطلق «داعش» حملة دعاية واسعة النطاق لتجنيد المزيد من العناصر، مُستنداً في ذلك إلى سيطرته في ذلك الوقت على مساحات واسعة من أراضي العراق وسوريا، وهو ما أسهم في استقطابه لعشرات الآلاف من المسلحين الأجانب، ممن كانوا يشكلون في السابق مجندين محتملين لـ «القاعدة».

وبحسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة، استخدم التنظيم في هذا السياق، شبكة «الإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى الإرهابيين المحتملين في القارة السمراء، واستفاد من عناصره الأجانب لمخاطبة هؤلاء الأشخاص بشكل مباشر بلغاتهم الأم، لتشجيعهم على الانضمام لصفوفه.

وأدى ذلك إلى أن يصبح «داعش»، أكثر تنظيم إرهابي ناشط في أفريقيا، يمتلك القدرة على تنفيذ مزيد من الهجمات، خاصة أن عملياته لم تتأثر بشكل ملموس، بتفشي وباء «كورونا»، وما ترتب على ذلك من تبعات.

ولكن «القاعدة» تمكن، وفقاً لبعض التقارير، من تعزيز وجوده في بعض مناطق القارة الأفريقية على حساب «داعش»، خاصة في جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة التي يعتبر خبراء أمنيون، أن لـ«القاعدة» موطئ قدم أكثر رسوخا فيها.

ومع ذلك، يظل «داعش» التنظيم الإرهابي الأكثر جذباً للجماعات المسلحة المحلية في أفريقيا، نظراً لاستحواذه على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد والموارد المالية من جهة، ومعاناة «القاعدة» من انقسامات داخلية من جهة أخرى.

وساعد ذلك «داعش» على تعزيز نفوذه في شرق أفريقيا ووسطها وجنوبها، لا سيما في دول مثل الصومال وكينيا وموزمبيق، التي شهدت مطلع عام 2020 هجمات إرهابية ذات وتيرة متسارعة، شملت السيطرة لفترات قصيرة على بعض قرى البلاد.

وحذر التقرير من أن تزايد إدراك الدول الأفريقية، لحجم الخطر المتمثل في «داعش» وغيره من التنظيمات الدموية، لا يكفي لدحر ذلك التهديد، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يستلزم التعاون الإقليمي على نحو أكبر لمنع تلك الجماعات الدموية من اكتساب المزيد من النفوذ في بُلدان القارة، وحرمانها من استغلال المظالم المحلية لنشر رسائلها المتطرفة بين شرائح مجتمعية أوسع.