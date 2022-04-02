مالي: مقتل 200 إرهابي بعملية عسكرية في «مورا»

دكار (وكالات)

قال الجيش المالي، إنه قتل أكثر من 200 إرهابي بعملية في أحدث اشتباك خلال شهر من العنف المتصاعد.

واستهدفت الضربات التي نفذتها القوات البرية والجوية في أواخر مارس منطقة «مورا» التي يقول الجيش إنها معقل للجماعات الإرهابية التي تشن هجمات مسلحة منذ 10 سنوات من أجل السيطرة على مناطق في وسط وشمال مالي.

وقال بيان عسكري: «هذه العملية تأتي في أعقاب معلومات دقيقة للغاية أتاحت تحديد مكان عقد اجتماع بين فصائل مسلحة عدة في مورا».

وتشهد مالي اضطرابات منذ عام 2012 عندما استغل مسلحون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» تمرداً قاده الانفصاليون وسيطروا على شمال البلاد. واستخدمت جماعات محلية تابعة لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» المنطقة نقطة انطلاق لشن هجمات في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين مما أسفر عن مقتل الآلاف.