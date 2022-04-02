20 قتيلاً بهجوم مسلح على منجم ذهب في بوركينا فاسو

واغادوغو (وكالات)

قُتل نحو 20 مدنياً في هجوم على منجم ذهب في شمال بوركينا فاسو، بحسب ما قال سكان من المنطقة لوكالة فرانس برس أمس.

وقال أحد السكان: «هاجم عشرات المسلّحين على دراجات نارية موقع التنقيب عن الذهب في كوغديغوين قرب بلدة برغا الريفية في بوروم في إقليم نامنتينغا».

وأضاف: «للأسف، سجلنا مقتل نحو 20 شخصاً ونحو 20 جريحاً أيضاً نُقلوا إلى المركز الاستشفائي الإقليمي في كايا» الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال شرق واغادوغو».

وأكّد شخص آخر هذه الحصيلة، لافتاً إلى مقتل 22 شخصاً وإلى أن منفذي الهجوم هم مسلحون أطلقوا النار على عمال المناجم من دون تمييز.

وأشار مصدر في المركز الاستشفائي الإقليمي إلى أن المركز استقبل عشرات الجرحى وأن آخرين نُقلوا إلى مراكز صحية أخرى.