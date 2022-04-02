وصول أول قافلة مساعدات منذ 3 أشهر إلى «تيجراي» الإثيوبية

أديس أبابا (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة وصول قافلة مساعدات دولية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر إلى منطقة «تيجراي» الإثيوبية التي تشهد نزاعاً عسكرياً، بعد أسبوع على إعلان هدنة مشروطة بين القوات الحكومية والمتمردين في المنطقة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عبر «تويتر»، إن 13 شاحنة وصلت بسلام إلى «ميكيلي» عاصمة «تيجراي»، مضيفاً: «سيصل مزيد من الشاحنات والوقود».

ويؤمل أن يساعد وصول المساعدات إلى «تيجراي» حيث يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة، في دعم وقف إطلاق النار بين الحكومة وجبهة تحرير شعب «تيجراي».

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن قافلته التي مرّت من منطقة «عفار» المجاورة، إلى «تيجراي»، تحمل أكثر من 500 طن من المواد الغذائية موجهة لسكان على حافة المجاعة.