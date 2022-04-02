دعوات لمعاقبة معرقلي الانتخابات بالصومال وتحذيرات من الانهيار

دينا محمود (لندن)

في ظل احتدام الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية في الصومال، على نحو يهدد بالعودة إلى حالة الفوضى العارمة التي سادته على مدار عقود، تتصاعد المطالبات للمجتمع الدولي بالتدخل بصرامة، ضد الأطراف الحاكمة في مقديشو، نظراً لمسؤوليتها عن الوضع الكارثي الذي تمر به البلاد حالياً.

فالانقسامات الراهنة على قمة السلطة، بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد المعروف باسم (فرماجو)، ورئيس الحكومة محمد حسين روبلي، جعلت هذا البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي، يتأرجح من جديد على شفا الانهيار، على غرار ما حدث في مطلع تسعينيات القرن العشرين، وأدى إلى إسقاط حكومته المركزية، وفتح الباب أمام اندلاع حرب أهلية طاحنة في أراضيه.

وأشار خبراء مختصون في الشأن الصومالي إلى أن عدم تسوية الخلافات بين فرماجو وروبلي، بشأن الانتخابات المتعثرة منذ سنوات، بما قاد إلى تعليق الرئيس سلطات رئيس حكومته، قد يقود إلى تجدد الاقتتال الأهلي، وإهدار المكاسب الهشة التي تحققت في الصومال على مدار السنوات القليلة الماضية.

وتجري الانتخابات الصومالية، بشكل معقد وغير مباشر، إذ تتم على المستوى النيابي من خلال مشاركة الهيئات التشريعية المحلية في ولايات البلاد وممثلين عن عشائرها المختلفة، في اختيار نواب البرلمان، الذين يُناط بهم بعد ذلك انتخاب الرئيس. ويواجه الاقتراع منذ بدئه اتهامات بالتزوير، ومقاطعة من جانب شخصيات بارزة على الساحة السياسية.

وتثير مسألة إنجاز هذه الاستحقاقات الانتخابية، خلافات واسعة النطاق في الصومال، خصوصاً في ضوء انتهاء ولاية فرماجو في فبراير الماضي، وما أعقب ذلك من تمديده لفترة رئاسته، التي بدأت عام 2017، لعامين إضافيين، وهو ما أفضى لاندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة مقديشو.

ورغم أن فرماجو كلف روبلي بعد ذلك بتنظيم الانتخابات، فقد عاد وسحب هذا التكليف، بدعوى أن رئيس الوزراء فشل في أداء الواجبات المنوطة به في هذا الصدد. ورد روبلي على ذلك، باتهام الرئيس بتقويض العملية الانتخابية، وهو ما حدا بالأخير لتعليق سلطات رئيس حكومته.

وفي ظل هذا الوضع الفوضوي، شدد الخبراء على أن المأزق السياسي الذي يمر به الصومال جراء تلك الخلافات الداخلية المتفاقمة، لا ينفصل عن «سلسلة طويلة من الإخفاقات من جانب المجتمع الدولي»، في التعامل مع الأوضاع في هذا البلد.

وطالب الخبراء، في تصريحات نشرتها مجلة «إنترناشيونال بوليسي دايجست» الإلكترونية، القوى الكبرى بممارسة ضغوط على فرماجو، لدفعه لتقديم استقالته بشكل فوري، بوصفه مسؤولاً عن عرقلة العملية السياسية في بلاده، وإبقائها فريسة للأزمات.

ويواجه الرئيس الصومالي، الذي يحمل كذلك الجنسية الأميركية، اتهامات بعدم الرغبة في تنظيم انتخابات ذات مصداقية، خصوصاً بعد اعتراف ساسة موالين له، بإقدامهم على التدخل في العملية الانتخابية، وهو ما يحول دون أن تتسم بالنزاهة والشفافية.

وحدا ذلك بخبراء ومحللين غربيين وإقليميين إلى التشديد على أن خروج فرماجو من المشهد، يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، التي تلقي بظلالها على الوضعين الأمني والإنساني في البلاد كذلك.

ففي حين تغتنم حركة «الشباب» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي فرصة استمرار الصراع المتصاعد بين الرئيس الصومالي ورئيس حكومته، لتعزيز حضورها في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء وشن هجمات في داخل البلاد وعبر الحدود، يعرقل الوضع الحالي جهود مد يد العون للمواطنين الصوماليين المنكوبين بالمجاعات والكوارث الطبيعية.

فوفقاً لتقديرات كشفت عنها الأمم المتحدة مؤخراً، سيصل عدد الصوماليين ممن سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال الشهور القليلة المقبلة، إلى قرابة ثمانية ملايين نسمة، وذلك في وقت أعلنت فيه السلطات قبل أقل من شهرين حالة الطوارئ، بسبب تعرض البلاد لموجة من الجفاف المدمر.

تدمير 520 متجراً بحريق هائل اجتاح سوقاً في أرض الصومال

ذكرت السلطات أمس، أن حريقاً هائلاً دمر نحو 520 متجراً ومخزناً ومكتباً في سوق للجملة في منطقة أرض الصومال. واجتاح الحريق سوق «واهين» المترامي الأطراف في العاصمة هرجيسا، مساء أمس الأول، وامتد في النهاية لمسافة 5 كيلومترات. ووصف عبد الكريم أحمد موجي، عمدة هرجيسا، الحريق بأنه الأسوأ الذي تشهده أرض الصومال.



