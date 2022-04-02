أفغانستان: مقتل 5 أطفال بانفجار في «هلمند»

كابول (وكالات)

ذكر مسؤولون بإقليم هلمند جنوب شرق أفغانستان أن 5 أطفال قتلوا وأصيب اثنان آخران في انفجار قذيفة مدفعية من مخلفات الحرب. وأضاف المسؤولون أن الحادث، وقع أمس الأول، في مقاطعة «مارجا» في هلمند، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وانفجرت القذيفة بينما كان أطفال مشغولين باللعب بها.

ولا تزال قذائف المدفعية والصواريخ التي لم تنفجر تودي بحياة عشرات المدنيين، معظمهم من الأطفال سنوياً بمختلف أنحاء أفغانستان. وقلص المجتمع الدولي بشكل كبير من عدد مشاريع إزالة الألغام بمختلف أنحاء البلاد، ونتيجة لذلك، لا يزال العدو الخفي للبشر يقتل ويصيب أشخاصاً.