روسيا: المفاوضات صعبة ونرغب بمواصلتها في بيلاروسيا

عواصم (وكالات)

ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، أن محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة، لكن الشيء المهم أنها مستمرة.

وقال بيسكوف، إن روسيا تود مواصلة المحادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا المجاورة، لكن كييف تعترض على ذلك.

وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات من المحادثات في بيلاروسيا، الشهر الماضي، قبل أن يجتمع وفدا البلدين في إسطنبول الأسبوع الماضي. جاء ذلك، فيما نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن مفاوض أوكراني قوله، أمس، إن موسكو تعتبر أن وثائق مسودة اتفاقية سلام وصلت إلى مرحلة متقدمة بما يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقالت الوكالة، إن ديفيد أراخاميا أبلغ التلفزيون الأوكراني بأن روسيا قبلت بموقف أوكرانيا في مجمله، باستثناء موقفها من القرم. وأعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار أن الأوكرانيين استعادوا السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة.

وأكدت ماليار عبر «فيسبوك»، السيطرة على «إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها». وخففت القوات الروسية قبضتها على كييف وتعمل على تجميع صفوفها للتركيز على شرق البلاد، حيث ستتواجه مع جيش أوكراني، وهو ما قد يشير إلى صراع «طويل الأمد» قد يستمر أشهراً، حسبما حذرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون». وأكّدت أوكرانيا، أمس، أن القوات الروسية «تنسحب بسرعة» من منطقتي كييف وتشيرنيغيف في شمال البلاد، بهدف تثبيت أقدامها في الشرق والجنوب، حيث كان من المقرر إجلاء مدنيين يوم أمس.

وفرّ أكثر من ثلاثة آلاف شخص من ماريوبول في حافلات وسيارات خاصة حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية، بينما كان الصليب الأحمر يتأهب، أمس، لمحاولة تنفيذ عملية إجلاء جديدة من هذه المدينة الساحلية المحاصرة والمدمرة بعد فشل محاولة أولى.

وكتب ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، على تليجرام: «بعد انسحاب سريع للروس من المناطق المحيطة بكييف ومن تشيرنيهيف، يتّضح تماماً أن روسيا اختارت أن تعطي الأولوية لتكتيك مختلف» يقضي بـ«الانعطاف نحو الشرق والجنوب، والحفاظ على السيطرة على الأراضي الواسعة المحتلّة وتثبيت أقدامهم هناك بطريقة قوية».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن «روسيا تُعدّ لضربات قوية في جنوب البلاد وشرقها»، خلافاً لتصريحات موسكو بأنها عمدت إلى تخفيف حدة المواجهات، لا سيّما في ماريوبول، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن نحو 160 ألف شخص لا يزالون عالقين في المدينة. وفي حال سقوط ماريوبول، فسيؤمن ذلك تواصلاً جغرافياً من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى الجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين للروس في منطقة دونباس.

وتجري عمليات إجلاء المدنيين، بشكل تدريجي، بعدما كانت مستحيلة على مدى أسابيع.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بُثّ مساء أمس الأول: «عملت الممرات الإنسانية الجمعة في ثلاث مناطق هي دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا، وتمكنّا من إنقاذ 6266 شخصاً، بينهم 3071 من ماريوبول».

ودخلت 30 حافلة إجلاء إلى مدينة زابوريجيا، بعضها يقل أشخاصاً فروا من ماريوبول بمفردهم، ثم نُقلوا بالحافلات إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا. وبعد وصولهم إلى ضاحية زابوريجيا، بكى بعض الأشخاص الذين غادروا ماريوبول، ارتياحاً لعودتهم إلى مناطق تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وقال أشخاص عدة جرى إجلاؤهم من ماريوبول: إنهم اضطروا إلى السير مسافة 15 كيلومتراً أو أكثر لمغادرة المدينة، قبل أن يجدوا سيارات خاصة لمواصلة رحلتهم. وانتهت مشقتهم برحلة في الحافلة استمرت 12 ساعة سلكت طريقاً تنتشر فيها كثير من الحواجز قبل الوصول إلى زابوريجيا. وهي رحلة كانت تستمر ثلاث ساعات قبل اندلاع الأزمة.

وقالت أولينا، وهي تحمل طفلتها الصغيرة: «رحنا نبكي عندما وصلنا إلى هذه المنطقة.. بكينا عندما رأينا جنوداً عند حاجز مع شارات أوكرانية على أذرعهم، فمدينتنا لم تعد موجودة».

وقالت أولغا، وهي امرأة أوكرانية كانت تنتظر في مركز للأسر النازحة في زابوريجيا، «أنا أبكي، لقد رأيت حفيدتي للتو». وأضافت: «عائلة والدتها لا تزال في ماريوبول، ولا نعرف ما إذا كانوا على قيد الحياة». وتمكن سكان ماريوبول هؤلاء من الوصول إلى مدينة برديانسك التي تحتلها القوات الروسية، حيث تم ضمهم إلى القافلة وفق شهادات أدلى بها ركاب لوكالة فرانس برس ومسؤولون.

وأوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أن «1431 شخصاً سافروا من برديانسك وميليتوبول بوسائلهم الخاصة إلى زابوريجيا، و771 من بينهم أتوا من ماريوبول». وأضافت إن «42 حافلة من برديانسك تقل سكاناً من ماريوبول و12 حافلة من ميليتوبول تقل سكاناً محليين» كانت في طريقها إلى زابوريجيا، متحدثة عما مجموعه «أكثر من 2500 شخص».

وعرض وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أمس، المساعدة على أوكرانيا عبر «الدعم البحري، خصوصاً في إخلاء ماريوبول من المدنيين والجرحى الأتراك أو من جنسيات أخرى».

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي كان مقرراً أن تشارك في عملية الإجلاء، يوم الجمعة، إن فريقها الذي أُرسل إلى ماريوبول اضطر إلى أن يعود أدراجه، لأن الإجلاء المقرر لآلاف المدنيين من هذه المدينة الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية كان «مستحيلاً».

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني لمحطة «فوكس نيوز»، «أعطونا صواريخ. أعطونا طائرات. لا تستطيعون إعطاءنا طائرات أف-18 أو أف-19؟ أعطونا طائرات سوفياتية قديمة. أعطوني أي شيء لأدافع عن بلدي».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستوفر مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة قد تصل إلى 300 مليون دولار تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات مسيّرة «انتحارية» من طراز «سويتش بلايد» فضلاً عن طائرات مسيّرة خفيفة من نوع «بوما».

ويزور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية البريطاني مارتن غريفيث موسكو، اليوم، في محاولة للحصول على «وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية» في أوكرانيا، حسبما أعلن الأمين العام أنطونيو جوتيريش.